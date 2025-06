Dopo 15 anni assolto imprenditore ritenuto legato ai Casalesi

Dopo 15 anni di incertezza, Nicola Palladino, imprenditore di Pastorano, può finalmente respirare di sollievo: è stato assolto in via definitiva dalle accuse legate all'inchiesta "Il principe e la scheda ballerina" sui presunti legami con i Casalesi. Una vittoria che segna la fine di un lungo percorso giudiziario e il riconoscimento della sua innocenza. La sua storia dimostra come la giustizia può prevalere, restituendo dignità e serenità a chi è stato ingiustamente coinvolto.

Tempo di lettura: 2 minuti Era rimasto coinvolto nell’ inchiesta denominata “il principe e la scheda ballerina” della Procura di Napoli, Nicola Palladino, già titolare della Cls Calcestruzzi di Pastorano (Caserta), ora assolto in via definitiva dalle accuse dalla seconda sezione della Corte di Appello di Napoli (presidente Francica e giudici Carapella e Valentini). A renderlo noto i legali di Palladino, gli avvocati Francesco Picca e Paola Tafuro. Secondo gli inquirenti Palladino sarebbe stato il braccio imprenditoriale delle famiglie Schiavone e Zagaria del clan dei Casalesi nel settore del calcestruzzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dopo 15 anni assolto imprenditore ritenuto legato ai Casalesi

In questa notizia si parla di: assolto - anni - imprenditore - ritenuto

Imprenditore milanese finisce a processo per frode per colpa di un’omonimia: assolto dopo 8 anni - Un imprenditore milanese, ingiustamente coinvolto in un processo per frode a causa di una terribile omonimia, ha visto la sua innocenza riconosciuta dopo otto anni di battaglie legali.

Translate postDopo 15 anni assolto imprenditore ritenuto legato ai Casalesi. "Restituita dignità messa in discussione malgrado assoluzioni" #ANSA Vai su X

Aemilia, ‘Ndrine e potere Tiziano Soresina ne parla con Giovanni Tizian presentazione del libro Aemilia. Il più grande processo alla mafia del nord... Vai su Facebook

Dopo 15 anni assolto imprenditore ritenuto legato ai Casalesi; Dopo 15 anni assolto Palladino, imprenditore ritenuto legato ai Casalesi; Pagani, estorsione per il clan Giugliano: imprenditore condannato a 9 anni.

Dopo 15 anni assolto imprenditore ritenuto legato ai Casalesi - Secondo gli inquirenti Palladino sarebbe stato il braccio imprenditoriale delle famiglie Schiavone e Zagaria del ... Secondo msn.com

L'imprenditore Maisto assolto dall'accusa di associazione mafiosa, condannato per bancarotta - Fanpage.it - L'imprenditore Carmine Maisto, ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli riciclatore del clan Mallardo di Giugliano, è stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa. Segnala fanpage.it