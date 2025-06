Dono del conduttore per i 30 anni della showgirl ora è su una piattaforma di second hand al prezzo di 10.500 euro

Belen Rodriguez ha deciso di fare spazio, non solo nel suo armadio ma anche nei ricordi, mettendo in vendita su una piattaforma di second hand un oggetto dal valore speciale: una Birkin 35 rossa di Hermès. Un regalo del suo ex marito Stefano De Martino per i 30 anni, simbolo di un passato emozionante. Un pezzo cult da collezione, che ora può trovare un nuovo proprietario. La showgirl dimostra così di saper trasformare il ricordo in un nuovo inizio.

B elen Rodriguez ha deciso di fare spazio, non solo nel suo armadio ma anche nei ricordi. Tra gli oggetti messi in vendita su una piattaforma di second hand, spicca una Birkin 35 rossa di Hermès. Un pezzo cult messo in vendita a 10.500 euro e che era un regalo dell’ ex marito Stefano De Martino per i suoi 30 anni nel 2014. Un accessorio che, per anni, ha rappresentato non solo un accessorio di lusso ma anche un capitolo intenso della sua vita sentimentale. Stefano De Martino scherza sul matrimonio con Belén: «Lo sto ancora pagando» X Leggi anche › Stefano De Martino: «Per tutti ero il “marito di Belen”» Belen Rodriguez vende i regali dell’ex De Martino. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dono del conduttore per i 30 anni della showgirl, ora è su una piattaforma di second hand al prezzo di 10.500 euro

In questa notizia si parla di: piattaforma - second - hand - dono

Carlotta Mantovan, la figlia Stella e il dolce dono in ricordo di Fabrizio: "Regalo del primo compleanno senza il suo papà" - Carlotta Mantovan celebra il primo compleanno senza il papà Fabrizio Frizzi con un dolce dono per la figlia Stella.

San Giovanni, informazioni per il concerto in piazza Vittorio Veneto. Se hai ottenuto il Qr code della prenotazione: puoi accedere dai varchi dedicati a partire dalle ore 19 e sino alle ore 20,30. A seconda della zona che ti è stata assegnata cambiano orari e Vai su Facebook

A caccia di vintage. 5 piattaforme di moda second-hand da conoscere; La rivoluzione dei regali di Natale second-hand; La moda second-hand e vintage si compra qui: la selezione di Vogue dei 18 siti e delle app da conoscere.

Dove vendere e comprare capi usati: le piattaforme dei brand - iO Donna - S econdo il rapporto annuale 2024 di thredUP, il mercato del second hand raggiungerà l’incredibile cifra di 350 miliardi di dollari di fatturato entro il 2028. Lo riporta iodonna.it

Le migliori piattaforme per shopping moda second hand e vintage - Le migliori piattaforme per lo shopping moda second hand View full post on Instagram Rebag, fondata nel 2014, è la piattaforma online più affidabile per l'acquisto di borse di lusso grazie a un ... Da elle.com