Donna salvata dal carabiniere Era stata picchiata dal compagno

Lunedì mattina, nel cuore di Porto Potenza, il coraggio e la prontezza del maresciallo capo Alessio Alberigo hanno fatto la differenza. Quando una donna, in preda alla paura e alla disperazione, minacciava di saltare dal balcone dopo un violento episodio di maltrattamenti, il carabiniere ha agito con determinazione per salvarle la vita. La sua azione testimonia come il senso del dovere possa davvero cambiare le sorti di una persona.

È stato il maresciallo capo Alessio Alberigo, comandante della stazione dei carabinieri di Porto Potenza, a salvare la donna che l’altro giorno aveva minacciato di lanciarsi nel vuoto dal balcone di casa sua, dopo aver avuto un violento litigio con il suo compagno che le aveva messo le mani addosso. Per questo, il convivente è stato in seguito denunciato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’episodio era avvenuto lunedì mattina, nel centro di Porto Potenza. La donna si trovava all’interno della sua abitazione, al terzo piano di un condominio, e in quel momento erano presenti in casa anche il compagno e il loro figlio di 11 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna salvata dal carabiniere. Era stata picchiata dal compagno

