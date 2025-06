Donazione del sangue in campo i campioni dello sport

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, il progetto “Campioni per la salute” nasce per ispirare e sensibilizzare attraverso storie di successo e testimonianze dirette. Dieci puntate coinvolgenti, promosse dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale sangue, vedranno grandi campioni dello sport condividere il loro impegno nel dono e nello stile di vita sano. Un’occasione unica per scoprire come il sacrificio e la passione possano fare la differenza nella vita di tutti.

Ha preso il via in occasione del 14 giugno, Giornata mondiale del donatore di sangue, il progetto di podcast per promuovere la cultura del dono “Campioni per la salute”. Nel corso di dieci puntate, promosse dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro nazionale sangue, i grandi campioni dello sport affiancati da medici ed esperti parleranno del valore della donazione del sangue ma anche di stili di vita sani e attivi a partire dalla loro esperienza personale. Ha aperto la serie di video, condotti dalla giornalista e conduttrice televisiva Simona Branchetti, l’ex campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Donazione del sangue, in campo i campioni dello sport

