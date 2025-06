Donati arredi alla Comunità per Minori grazie alla lotteria benefica di ' Insieme per Sognare'

Un gesto di grande cuore che testimonia l'impegno e la solidarietà della comunità. Grazie alla generosità derivante dalla lotteria benefica di "Insieme per Sognare", sono stati donati nuovi arredi alla Comunità a dimensione familiare di Pontedera, offrendo un ambiente più confortevole e accogliente per i minori. Una donazione importante, nell'ordine di...

Nuovi letti, materassi, scarpiere, sedie, tavoli, mobili vari e altro arredamento. E' quanto la associazione 'Insieme per sognare' ha donato alla Comunità a dimensione familiare per minori di via Colombo a Pontedera, gestita dalla cooperativa Arnera. Una donazione importante, nell'ordine di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

