Donald Trump ha l' Alzheimer il nipote Fred III mette in guardia sulla salute mentale del tycoon anche il padre del presidente era malato

Le recenti preoccupazioni sulla salute di Donald Trump emergono dal nipote Fred Trump III, che ha segnalato segnali inquietanti simili a quelli della malattia del nonno. Con un retroscena familiare delicato, Fred mette in guardia sulla possibile presenza di Alzheimer nel tycoon, sollevando interrogativi sulla stabilitĂ mentale di uno dei personaggi piĂą discussi della politica americana. La questione apre un dibattito importante sulla salute pubblica e la trasparenza dei leader.

Fred Trump III ha spiegato di aver notato negli ultimi tempi "segnali preoccupanti", simili a quelli che caratterizzarono la fase iniziale della malattia del nonno, scomparso nel 1999 "Donald Trump potrebbe avere l'Alzheimer". A rivelarlo è il nipote Fred Trump III, figlio del fratello del ty. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Donald Trump ha l'Alzheimer", il nipote Fred III mette in guardia sulla salute mentale del tycoon, anche il padre del presidente era malato

