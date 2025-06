Don Reverberi sarà processato per crimini contro l’umanità anche se Nordio non vuole estradarlo | il caso del prete e gli orrori della dittatura militare argentina

La vicenda di don Franco Reverberi Boschi, accusato di crimini contro l’umanità durante la dittatura militare argentina, si complica ulteriormente. Nonostante le resistenze italiane, la Procura argentina ha ottenuto l’autorizzazione per avviare un processo in contumacia, rendo il caso ancora più delicato e mediatico. La storia di questo sacerdote diventa un simbolo delle ombre della dittatura e delle sfide della giustizia internazionale. Le Iene continuano a seguire da vicino questa intricata vicenda, che promette sviluppi sorprendenti.

Nuova svolta nella vicenda di don Franco Reverberi Boschi, il sacerdote italo-argentino accusato da Buenos Aires di crimini contro l’umanità durante la dittatura militare. La Procura Generale argentina ha ottenuto l’autorizzazione per procedere con il processo in contumacia, dopo il rifiuto da parte dell’Italia di concedere l’estradizione. Lo stop al trasferimento del sacerdote italo-argentino, sulla cui vicenda da tempo Le Iene dedicano ampio spazio, era arrivato nel gennaio del 2024 da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il governo italiano si era opposto per l’età ormai avanzata del prete, oggi 86enne, e per le sue precarie condizioni di salute. 🔗 Leggi su Open.online

