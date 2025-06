Don Reverberi processato in contumacia

Un capitolo cruciale si apre nel caso di Don Franco Reverberi, sacerdote parmense accusato di gravi crimini durante la dittatura argentina. La sua figura, finora avvolta da un’aura di mistero, sarà ora oggetto di un processo in contumacia, segnando un passo importante nella ricerca di giustizia. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli e riflessioni sul ruolo degli ecclesiastici in periodi di crisi politica. La vicenda prosegue con sviluppi che terranno tutti con il fiato sospeso.

Don Franco Reverberi, sacerdote del parmense accusato di crimini contro l'umanitĂ commessi durante la dittatura argentina tra il 1976 e il 1983, verrĂ processato in contumacia. Lo riferisce l'Ansa. Dopo lo stop all'estradizione per motivi di salute deciso nel gennaio 2024 dal ministro Carlo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Don Reverberi sarà processato per crimini contro l’umanità , anche se Nordio non vuole estradarlo: il caso del prete e gli orrori della dittatura militare argentina - La vicenda di don Franco Reverberi Boschi, accusato di crimini contro l’umanità durante la dittatura militare argentina, si complica ulteriormente.

