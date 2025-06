Don Chisciotte ad ardere La partenza è subito col botto

Don Chisciotte ad Ardere apre le sue porte, invitando il pubblico a riflettere sui confini tra realtà, sogno e profezia in un viaggio teatrale che coinvolge anima e spirito. Con la regia di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, questa produzione promette emozioni intense e domande senza risposta, accompagnando gli spettatori in un attraversamento poetico dell’opera di Cervantes. Da oggi al 13 luglio, tutti i passi sono pronti: cosa aspetti a entrare in scena?

Che cosa è reale, che cosa è sogno, che cosa è profezia? È questo l’interrogativo che anno dopo anno Don Chisciotte ad ardere rivolge agli spettatori – o, meglio ancora, alla comunità di viaggiatori che ha scelto di accompagnare il celebre hidalgo nelle sue peregrinazioni, attraversando l’opera-mondo di Cervantes con la guida di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, fondatori e direzione artistica delle Albe. Da oggi al 13 luglio, tutti i giorni tranne lunedì e giovedì, Ravenna Festival accoglie il coronamento del progetto triennale, proponendo insieme le prime due ante del 2023 e 2024 e l’inedita terza anta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Don Chisciotte ad ardere. La partenza è subito col botto

