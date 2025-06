Domani alle 18 appuntamento alla Malatestiana

Domani alle 18, nella suggestiva cornice della Biblioteca Malatestiana, si terrà l’evento “Il settore agroalimentare in Emilia-Romagna tra tradizione e innovazione – Focus Romagna”. Organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e Toscana, e patrocinato dal Comune di Cesena, questo incontro sarà un vivace punto di confronto tra passato e futuro, promuovendo idee e strategie per rafforzare l’eccellenza del nostro territorio. Non mancate!

La nostra iniziativa dal titolo "Il settore agroalimentare in Emilia-Romagna tra tradizione e innovazione – Focus Romagna ", si svolgerà domani dalle 18 nell'aula magna della Biblioteca Malatestiana. Il festival è organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Cesena e si si propone come un punto di incontro tra le istituzioni, le imprese, il mondo accademico e i cittadini, con l'obiettivo di raccontare e costruire insieme il futuro dell'agroalimentare italiano. Il programma: dopo l'apertura e il saluto del sindaco Lattuca, ecco il panel dedicato alle "Eccellenze agroalimentari della Romagna: impatti e opportunità".

