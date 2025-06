Doig Juve aumentano le quotazioni dell’esterno del Sassuolo! Sarebbe in pole per ricoprire questo ruolo | le ultimissime novità

Le quotazioni di Doig, esterno del Sassuolo, continuano a salire nel calciomercato Juve, posizionandolo come principale candidata per il ruolo di vice-Cambiaso. Secondo le ultime indiscrezioni di Giovanni Albanese, il giovane talento sarebbe il favorito per rinforzare la rosa bianconera, offrendo nuove possibilità tattiche e di sviluppo. La Juventus sembra dunque puntare forte su questo profilo promettente, aprendo un nuovo capitolo nel suo progetto giovani e di qualità .

Doig Juve, aumentano le quotazioni dell'esterno del Sassuolo: tutti i dettagli sul futuro del calciatore accostato ai bianconeri. Tra i calciatori accostati al calciomercato Juve nelle ultime ore c'è Doig del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, sarebbe il calciatore in pole per il ruolo di vice- Cambiaso. PAROLE – «Andrea Cambiaso è un titolarissimo e non è stato messo sul mercato. Il rientro di Kostic è temporaneo e serve un vice che potrebbe essere Doig del Sassuolo. È lui il calciatore in cima per quel ruolo, ovviamente sarebbe un'operazione a basso costo».

