dobbiamo fare rete per dare voce a chi non ne ha

voce e supporto alle donne vittime di violenza nei paesi del Nord Africa. Questo protocollo rappresenta un traguardo fondamentale, ma il vero impegno inizia ora: trasformare le parole in azioni concrete per raggiungere tutte quelle donne ancora invisibili, spesso isolate e senza voce. Solo unendo le forze possiamo garantire loro protezione, ascolto e speranza.

"Il protocollo per il sostegno alle donne vittime di violenza dei paesi del Nord Africa rappresenta un passo importantissimo. Ora dobbiamo lavorare affinché non resti sulla carta e fare in modo che si raggiungano davvero tutte le donne invisibili". A parlare è Amina Al Zeer, attivista quarantanovenne nata a Modena da madre italiana e padre palestinese, madre di 7 figli, tra le fondatrici dell’associazione “Progetto Aisha“ nata nel 2016 per dare supporto alle donne musulmane vittime di violenza e per promuovere una rete di solidarietà al femminile. Ora è tra i firmatari del protocollo, istituito dal Tribunale di Milano, "per informare e sensibilizzare" le donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it