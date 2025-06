Djokovic appena vede Sinner a Wimbledon | Peccato però bravo Cosa si sono detti

Durante gli allenamenti a Wimbledon, Djokovic e Sinner si sono scambiati un breve ma significativo saluto, dimostrando rispetto e sportività tra due grandi campioni. Cosa si sono detti in quell’istante? Un momento di solidarietà e complicità che racchiude l’essenza del tennis. Continua a leggere per scoprire i dettagli di quell’incontro speciale.

Cosa si sono detti Djokovic e Sinner in occasione del loro fugace saluto durante gli allenamenti sull'erba di Wimbledon.

In questa notizia si parla di: djokovic - sinner - wimbledon - cosa

Binaghi: “Sinner-Berrettini è stata una tragedia. Non volevano Djokovic qui a Roma per il vaccino” - Angelo Binaghi, presidente della FITP, esprime la sua frustrazione riguardo a temi caldi come il vaccino di Djokovic a Roma e le dinamiche del tennis italiano.

