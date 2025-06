DIXI | il rapper di Precotto pubblica SAMBA DO MALANDRO

Dixi, il giovane rapper di Precotto con radici sarde e milanesi, torna a stupire con il suo primo EP “SAMBA DO MALANDRO”. Dopo il successo di “Camiseta”, l’artista ci invita a un viaggio tra le onde dell’estate, il ritmo brasiliano e la leggerezza della vita quotidiana. Il 4 luglio 2025, preparatevi a immergervi in un mondo musicale vibrante e coinvolgente, che saprà conquistare i cuori di tutti.

Dopo la pubblicazione del precedente brano ”Camiseta”, Dixi torna con il suo primo Ep dal titolo “SAMBA DO MALANDRO”, un viaggio musicale ispirato all’estate, al Brasile e alla leggerezza della quotidianità. “SAMBA DO MALANDRO”: l’estate vista con gli occhi di Dixi. Il 4 luglio 2025 è in arrivo “SAMBA DO MALANDRO”, il primo EP ufficiale di Dixi, giovane rapper con radici sarde e milanese d’adozione. Dopo aver già fatto parlare di sé con il brano “Camiseta”, l’artista torna con un progetto che unisce musica, cultura brasiliana e storie di quotidianità tra sogni, difficoltà e sorrisi. Il nuovo EP, intitolato “SAMBA DO MALANDRO”, è un vero e proprio viaggio tra atmosfere tropicali e ritmi coinvolgenti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com