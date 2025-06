Divise per la polizia Fornitura in arrivo

La sicurezza e l’efficienza delle forze dell’ordine non possono attendere. Quindici giorni fa, il Siulp di Forlì-Cesena aveva sollevato un problema cruciale: sei poliziotte e cinque agenti neoassunti della polizia stradale di Bagno di Romagna erano senza divisa. Ora, grazie all’intervento tempestivo, la fornitura sta per arrivare, garantendo a questi professionisti di operare con dignità e rispetto. La tutela del nostro personale è una priorità che non può più essere ignorata.

Il problema era stato sollevato quindici giorni fa dal Siulp di Forlì-Cesena: sei poliziotte e cinque agenti neoassunti della polizia stradale di Bagno di Romagna erano sprovvisti della divisa da poliziotto. Ora, dopo due settimane sembra che la fornitura sia in arrivo. "Appresa la criticità – dice il deputato di FdI Alice Buonguerrieri – ci siamo subito attivati con il Ministro competente per sollecitare una pronta soluzione in favore dei nostri uomini e donne delle forze dell’ordine. Oggi, con soddisfazione comunichiamo che la difficoltà precedentemente evidenziata in merito alla carenza delle divise per undici agenti della Polizia di Stato del territorio di Forlì-Cesena è stata risolta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Divise per la polizia. Fornitura in arrivo

