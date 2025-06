Divieto di avvicinamento violato | si toglie il braccialetto elettronico e torna a casa dei genitori arrestato

Un nuovo episodio di tensione scuote Gubbio, dove un giovane di 19 anni, sfuggendo alle restrizioni imposte dal divieto di avvicinamento, ha eliminato il braccialetto elettronico e fatto ritorno a casa dei genitori. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di sistemi di sorveglianza efficaci e della pronta azione delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il rispetto delle misure giudiziarie.

Gubbio (Perugia), 25 giugno 2025 – Ancora all’opera i carabinieri della Stazione di Gubbio che nei giorni scorsi hanno portato a termine un altro arresto. In manette è finito un 19enne per la violazione del divieto di avvicinamento all’abitazione dei genitori, a cui era sottoposto per i ripetuti comportamenti violenti nei loro confronti. In particolare, il ragazzo era riuscito a liberarsi del braccialetto elettronico che aveva l’obbligo di indossare e, durante la notte, ha provato a entrare nell’abitazione dei suoi. Ad accorgersi dell’irruzione è stato il padre che ha segnalato quanto stava avvenendo al 112: sono stati allertati i carabinieri che, nonostante la fuga del 19enne, sono riusciti a rintracciarlo con tempistiche brevi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Divieto di avvicinamento violato: si toglie il braccialetto elettronico e torna a casa dei genitori, arrestato

In questa notizia si parla di: divieto - avvicinamento - braccialetto - elettronico

Caltanissetta, perseguita l’ex compagna: divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico - A Caltanissetta, la paura non ha tregua: la Squadra Mobile ha imposto un severo divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico a un uomo che perseguitava l'ex compagna.

Alessandro Basciano ha il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni ma resta senza braccialetto elettronico: "Sono finiti" >> https://buff.ly/Lfq7jVh Vai su Facebook

Maltratta la mamma per mesi, rompe il #braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento: denunciato 41enne Vai su X

Maltratta la mamma per mesi, rompe il braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento: denunciato; Alessandro Basciano senza braccialetto elettronico, finite le scorte: ha il divieto di avvicinare la ex Sophie Codegoni; Mancano i braccialetti elettronici, Alessandro Basciano resta senza: ha il divieto di avvicinare la ex Sophie Codegoni.

Divieto di avvicinamento violato: si toglie il braccialetto elettronico e torna a casa dei genitori, arrestato - Disposta l’ulteriore misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ... Scrive msn.com

Braccialetti elettronici, Basciano resta senza - È ancora senza braccialetto elettronico il dj e volto televisivo Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti della ex compagna, l’influencer e modella Sophie Codegoni, e sottoposto al divi ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it