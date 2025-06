Dividendi di Autobrennero per il 2024 la Provincia di Modena incassa 1,5 milioni

notizia dei dividendi di Autobrennero per il 2024, che ammontano a 15 milioni di euro. Questo importo rappresenta un sostegno cruciale, permettendo di investire nella manutenzione delle strade e di migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità. In un momento di sfide e incertezze, tali risorse sono essenziali per garantire sicurezza e efficienza nel nostro territorio.

«Dividendi fondamentali per la provincia di Modena, risorse necessarie a garantire la corretta manutenzione delle nostre strade, in un contesto complicato e delicato che coinvolge tutte le nostre comunità». Con queste parole, il presidente della provincia di Modena Fabio Braglia commenta la.

