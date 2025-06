Dispositivi per diabete verso modello di procurement equo e innovativo

Dispositivi per il diabete: verso un modello di procurement innovativo e equo. Roma si prepara a rivoluzionare il modo di approvvigionamento, ponendo al centro sostenibilità, qualità e innovazione. Con le tecnologie che avanzano rapidamente, il nuovo paradigma promette un miglioramento concreto nella vita dei pazienti, garantendo accesso più equo e trasparente. È il momento di abbracciare un futuro più giusto e all’avanguardia nel trattamento del diabete.

ROMA - Sostenibilità, equità, qualità, innovazione e armonizzazione le parole chiave del nuovo paradigma di approvvigionamento dei device per il diabete. Negli ultimi anni le tecnologie per il trattamento e il monitoraggio del diabete hanno compiuto passi in avanti significativi, migliorando concret. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dispositivi per diabete, verso modello di procurement equo e innovativo

In questa notizia si parla di: diabete - dispositivi - modello - procurement

Dispositivi per diabete, verso modello di procurement equo e innovativo; Diabete. Ecco come coniugare l’accesso all’innovazione ai meccanismi di governance e procurement regionali; Il Value Based Procurement: una procedura di acquisto basata sugli esiti clinici. Un’opportunità per il #SSN perché genera salute e sostenibilità.

Dispositivi per diabete, verso modello di procurement equo e innovativo - Sostenibilità, equità, qualità, innovazione e armonizzazione le parole chiave del nuovo paradigma di approvvigionamento dei device per il diabete. Da laprovinciacr.it

Diabete. Ecco come coniugare l’accesso all’innovazione ai meccanismi di governance e procurement regionali - Individuato attraverso un progetto macroregionale a cura di Value Innovation Access, un modello di raccomandazioni per coniugare la sostenibilità e la qualità di tecnologie innovative nel diabete. Scrive quotidianosanita.it