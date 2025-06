Display più luminoso per i Pixel 10 ma solo i modelli Pro avranno una marcia in più

I nuovi Google Pixel 10 promettono un display più luminoso e vibrante, soprattutto in HDR, per un’esperienza visiva senza precedenti. Tuttavia, solo i modelli Pro offriranno un vantaggio in più grazie a una frequenza PWM Dimming più elevata, garantendo immagini ancora più fluide e senza affaticare gli occhi. Questa novità posiziona i Pixel 10 Pro come l’ideale per gli appassionati di tecnologia e qualità d’immagine, consolidando la loro leadership nel mercato degli smartphone di fascia alta.

