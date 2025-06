Disperso nel fiume Orta mentre era in vacanza dalle sorelle a Casoli | morto Ivan Reggio 35enne di Asti

La tragica scomparsa di Ivan Reggio, 35 anni di Asti, ha sconvolto tutta la comunità. Dispersione nel fiume Orta durante una vacanza a Casoli, la sua ricerca si è conclusa nel modo più drammatico possibile. La perdita di Ivan ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita, spingendoci a riflettere sull’importanza della sicurezza e della prudenza in momenti di relax e svago.

Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Ivan Reggio, 35 anni, residente ad Asti, disperso mentre faceva il bagno nel fiume Orta in località San Tommaso, nel territorio del Comune di Caramanico Terme. L’uomo si trovava in vacanza dalle sorelle a Casoli, dove stava trascorrendo alcuni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Disperso nel fiume Orta mentre era in vacanza dalle sorelle a Casoli: morto Ivan Reggio, 35enne di Asti

