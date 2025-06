Discovery+ le serie tv e i programmi da vedere a Luglio 2025 | da Vite al Limite – Brasile a Gusto Espresso

L’estate 2025 si preannuncia calda e ricca di emozioni con le nuove serie e programmi su Discovery+! Da “Vite al limite” a “Brasile a gusto espresso”, luglio sarà il mese perfetto per scoprire storie coinvolgenti, avventure esotiche e approfondimenti unici, il tutto comodamente da casa. Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna dell’intrattenimento di qualità: ecco cosa ti aspetta su Discovery+ questo mese!

Arriva l’estate e il mese di Luglio 2025 non va in vacanza, sarà infatti ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Luglio 2025. Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Luglio 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it