Dirigente a 21 anni e già campione d' Italia la bella storia del messinese Gianmarco D' Arrigo

Dirigente a soli 21 anni e già campione d’Italia: la straordinaria storia di Gianmarco D’Arrigo, il talento messinese che ha trasformato la passione per il calcio in una brillante carriera dirigenziale. Più che inseguire un pallone, ha scelto di stare dietro la scrivania, seguendo le orme del papà Antonio, figura di spicco nel calcio locale. "Non sono mai stato…” lasciando spazio a un futuro tutto da scrivere, questa è solo l’inizio di un percorso che promette grandi successi.

