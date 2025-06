DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di mercoledì 25 giugno LIVE

Se sei appassionato di calcio e vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime indiscrezioni di mercato, sei nel posto giusto. Dal vivo di oggi, 25 giugno, ti portiamo tutte le novità di Juventus, Inter, Napoli, Milan e Roma, con le trattative più calde e le operazioni che infiammeranno l’estate italiana. Non perdere neanche un dettaglio: resta con noi su Calciomercato.it e vivi il mercato minuto per minuto.

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A  e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Jadon Sancho (Ansa) – Calciomercato.it La Juventus, oltre a David, prova anche il colpo Sancho già vicino la scorsa estate ai bianconeri. Il Napoli si sfila dalla corsa all’inglese e sta per chiudere per Lang. Il Milan blinda Leao e Maignan, mentre la Fiorentina riscatta Gudmundsson. LIVE 07:40 25 Giugno Juventus, doppio colpo in attacco: David più Sancho. 🔗 Leggi su Calciomercato.it