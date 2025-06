Diplomifici nel mirino | oltre 70 scuole private chiuse in tre regioni del Sud crollano del 30% i candidati esterni alla Maturità nelle zone ripulite dal Ministero I DATI

La lotta ai diplomifici nel Sud Italia sta dando risultati tangibili: oltre 70 scuole private chiuse e un calo del 30% dei candidati esterni alla Maturità nelle zone interessate. Un impegno deciso che dimostra come le azioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, stiano ripristinando trasparenza e qualità nel sistema educativo. La battaglia contro le irregolarità procede con determinazione, garantendo un futuro più giusto per gli studenti italiani.

La battaglia contro i diplomifici sta producendo risultati concreti e misurabili. I dati parlano chiaro: oltre 30 revoche della parità in Sicilia, 30 in Campania e 11 in Calabria. Numeri che testimoniano l'efficacia dell'azione del Ministero dell'Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

