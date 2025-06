Dipendenze patologiche dal 30 luglio presso il Pta di Ceglie Messapica sarà attivo il Serd

Dal 30 luglio, il Pta di Ceglie Messapica diventa un punto di riferimento per chi affronta le dipendenze patologiche, grazie all’attivazione del Serd Francavilla Fontana-Ceglie. Con oltre 400 utenti seguiti, questa unità operativa si impegna a offrire supporto, ascolto e percorsi di recupero. Un passo importante per rafforzare l’assistenza territoriale e promuovere un percorso di speranza e rinascita per chi ne ha più bisogno.

CEGLIE MESSAPICA - Dal 30 luglio il Pta di Ceglie Messapica ospiterà l’Unità operativa semplice Serd Francavilla Fontana-Ceglie, afferente al Dipartimento per le dipendenze patologiche della Asl Brindisi. Il Serd, che ha attualmente in carico circa 400 utenti, continuerà a fornire assistenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

