Dior riparte da Dracula Basquiat e Mbappé | la nuova era di Anderson è già iniziata

Dior si prepara a un rivoluzionario nuovo capitolo con Jonathan Anderson, che il 27 giugno presenterà la sua prima collezione maschile durante la settimana della moda di Parigi. Dopo anni di successi da Loewe, Anderson porta con sé un’energia fresca e una visione innovativa, pronta a ridefinire l’identità del brand. È l’inizio di un’epoca in cui creatività, audacia e tradizione si incontreranno per tracciare il futuro di Dior, segnando un nuovo standard nel mondo della moda.

È tutto pronto per il debutto di Jonathan Anderson da Dior. Lo stilista nordirlandese, reduce da un decennio di successi da Loewe, presenterà venerdì 27 giugno la sua prima collezione maschile per la maison francese, durante la settimana della moda di Parigi. Ma la sua nomina segna molto più di un semplice cambio di direzione creativa: rappresenta l’avvio di una nuova strategia pensata per rilanciare l’identità del brand. Mentre Demna lancia i primi segnali del suo operato da Gucci, arrivano anche primi indizi di ciò che ci aspetta con Anderson a capo di Dior. Un anticipazione di scelte tanto artistiche quanto strategiche. 🔗 Leggi su Amica.it