Dio la farà pagare a tutti e due Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice le accuse dalla mamma di lei

Il mondo dei social si è acceso di nuovo, questa volta per uno sfogo che ha scosso tutti. Rossy Rodriguez, madre di Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio e lanciare pesanti accuse pubblicamente, evidenziando tensioni e rivelazioni che hanno già fatto discutere.

Il mondo dei social è tornato a ribollire, e stavolta al centro dell’attenzione c’è uno sfogo che ha lasciato il segno. Parole forti, amare, pronunciate da una madre ferita e pronunciate pubblicamente, attraverso un commento su Facebook che ha fatto subito il giro del web. A parlare è Rossy Rodriguez, madre di Chiara Cainelli, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, che ha deciso di rompere il silenzio e lanciare un’accusa pesante contro il compagno della figlia, Alfonso D’Apice. Il messaggio, pubblicato in risposta a un altro utente, ha scatenato un vero terremoto tra i fan della coppia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

