Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri Fdi | Scandali scientifici e finanziari accertati in Commissione Covid

Il 25 giugno 2025, Alice Buonguerrieri, capogruppo di FDI in Commissione Covid, apre il sipario sui controversi scandali scientifici e finanziari emersi nelle recenti sedute. Con trasparenza e determinazione, svela verità nascoste e pone l’attenzione sull’importanza di un’azione corretta e responsabile. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante rivelazione che sta scuotendo il panorama politico e scientifico italiano.

Ecco #DimmiLaVeritĂ del 25 giugno 2025. Il capogruppo Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, rivela gli scandali accertati nelle ultime sedute, sia dal punto di vista scientifico che finanziario. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La VeritĂ | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Scandali scientifici e finanziari accertati in Commissione Covid»

