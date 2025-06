Diminuiscono i cittadini in povertà | facciamo meglio di Parigi e Berlino

L’Italia fa passi da gigante nella lotta alla povertà, riducendo drasticamente il numero di cittadini in grave deprivazione materiale. Dal 2015 al 2024, sono stati circa 4,6 milioni di persone a uscire dalla soglia della povertà, superando molti paesi europei come Parigi e Berlino. Un risultato che testimonia un impegno concreto, ma che ci invita ancora a proseguire su questa strada per garantire a tutti un futuro più dignitoso. Continua a leggere.

Le persone in uno stato di grave deprivazione materiale sono scese da 7,3 milioni nel 2015 a 2,7 nel 2024. Rappresentano il 4,6% della popolazione: in Francia sono il 6,6%, in Spagna l'8,3, in Germania il 6,2.

Anche i dati della Caritas oggi smentiscono la propaganda della destra di Giorgia Meloni. Ci sono sempre più persone e famiglie, che pur lavorando, si trovano in una condizione di povertà. Ma il governo finge di non vederle. Vai su Facebook

