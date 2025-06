Digital Noises vince per il secondo anno il premio Innovation & Excellence Award 2025 come Digital Publishing Company of the Year

Digital Noises conquista il prestigioso “Innovation & Excellence Award 2025” come Digital Publishing Company of the Year, confermando il suo ruolo di leader nel settore. Dopo il trionfo del 2024 a Dubai, la premiazione presso il Moor Hall Hotel di Birmingham sottolinea il riconoscimento internazionale ottenuto per due anni consecutivi. Un nuovo, importante capitolo si apre nella storia di Digital Noises, rafforzando la sua reputazione di innovatore e pioniere della comunicazione digitale.

