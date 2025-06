Digital Europe rafforzare la cybersecurity | Bruxelles stanzia risorse per 55 milioni di euro

Bruxelles punta forte sulla sicurezza digitale: con 55 milioni di euro, il nuovo bando Digital-Europe mira a potenziare le difese cibernetiche europee attraverso progetti innovativi in settori critici. Gestito dall’European Cybersecurity Competence Centre, questo investimento rappresenta un passo decisivo per rafforzare la resilienza digitale dell’Unione, promuovendo soluzioni all’avanguardia e collaborazioni strategiche. Con un simile impegno, l’Europa si prepara a diventare un baluardo più forte contro le minacce informatiche.

La Commissione Europea  ha lanciato il bando Digital-Eccc.2025-Deploy-Cyber-08 nell’ambito del programma Digital Europe, con l’obiettivo di rafforzare la capacità legate alla sicurezza informatica europea, attraverso progetti su larga scala in settori critici. Il bando, gestito dall’ European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), mette a disposizione un  budget complessivo di 55 milioni di euro, ripartito tra tre topic chiave e con un’unica scadenza fissata al  7 ottobre 2025. Il bando rappresenta un’importante opportunità per attori pubblici e privati, attivi nel campo della cybersecurity e della sanità , per contribuire allo sviluppo di infrastrutture digitali resilienti e sicure. 🔗 Leggi su Ildenaro.it