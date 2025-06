Diffidati Juve Manchester City | cinque bianconeri a rischio squalifica per gli ottavi di finale Chi non deve ricevere l’ammonizione

Martedì sera a Orlando, Juventus e Manchester City si sfidano in una partita cruciale, con cinque bianconeri già diffidati e a rischio squalifica. La gestione dei cartellini potrebbe fare la differenza in vista degli ottavi di finale, dove ogni dettaglio conta. Chi riuscirà a mantenere la calma e a evitare il giallo? La tensione è alle stelle: l’esito dell'incontro potrebbe influenzare il cammino delle due grandi protagoniste nel torneo.

Diffidati Juve Manchester City: 5 bianconeri a rischio squalifica per gli ottavi di finale. Chi non deve ricevere il cartellino giallo. Domani sera, alle 21:00 italiane, il Mondiale per Club offre un assaggio di ciò che potrebbe essere una finale. A Orlando si affrontano Juve e Manchester City, le due dominatrici del girone, in una sfida che, sebbene non decisiva per la qualificazione, pesa tantissimo in termini di prestigio e di messaggi da inviare alle altre contendenti. Con il passaggio del turno già in tasca per entrambe, la partita si trasforma in una "prova generale" per la fase a eliminazione diretta.

Cosa serve alla Juventus per il primo posto contro il Manchester City: differenza reti decisiva al Mondiale per Club; quote Juventus Manchester City: il pronostico sugli inglesi; Contro chi potrebbe giocare la Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club?.

