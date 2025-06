Difesa personale successo per il seminario internazionale | FOTO

Domenica 22 giugno, il centro sportivo “Top Line” di San Marcellino ha ospitato un emozionante seminario internazionale di difesa personale, promosso dalla prestigiosa World KRAV Maga Association (W.K.M.A.) e organizzato dal Maestro Improta di Teverola. Un’occasione unica per apprendere tecniche efficaci, condividere esperienze e rafforzare la sicurezza personale in un contesto globale. L’evento ha dimostrato ancora una volta come il successo nella difesa personale sia alla portata di tutti, grazie a formazione di qualità e passione autentica.

Domenica 22 giugno, presso il centro sportivo “Top Line” di San Marcellino, si è tenuto un importante seminario internazionale di difesa personale promosso dalla World KRAV Maga Association (W.K.M.A.). L’evento, organizzato dal Maestro Improta di Teverola, referente internazionale. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Difesa personale, successo per il seminario internazionale | FOTO

In questa notizia si parla di: internazionale - difesa - personale - seminario

Seminario sulla difesa personale con apericena a Calci - Sabato 5 luglio, partecipa al nostro seminario sulla difesa personale, un evento che unisce teoria e pratica in un’esperienza coinvolgente.

Il 28 maggio alle ore 10.30 presso la Sala Aldo Moro il #MIM, in collaborazione con l’#INVALSI, ospiterà il seminario dal titolo "Il miglioramento dell’offerta formativa: le sfide per il sistema scolastico nell’epoca della transizione tecnologica e demografica per co Vai su Facebook

Difesa personale, successo per il seminario internazionale | FOTO; Ce. Al centro sportivo 'Top Line' un seminario di difesa personale della World KRAV Maga Association; Seminario di Difesa Personale col Maestro Fred Mastro a Cagliari.

Seminario internazionale WKMA 2025 a Teverola (CE) - Nella giornata di domenica 22 giugno, presso il centro sportivo “Top Line” di San Marcellino, si è svolto un seminario di difesa personale con tecnici della World KRAV Maga Association. Segnala irpinia24.it

Teverola, “Donna in Difesa Personale”: stage del maestro Improta - Teverola (Caserta) – Nella sala consiliare del comune di Teverola si è svolto lo stage di “Difesa Personale femminile”, diretto dal maestro Antonio Improta, membro internazionale della W. pupia.tv scrive