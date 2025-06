Difesa nato ecco perché Meloni ha detto sì al 5%

Il recente vertice NATO nei Paesi Bassi ha segnato un momento storico per l’Alleanza e l’Italia, con decisioni che plasmeranno il futuro della difesa europea. Per la prima volta, tutti gli alleati sono chiamati a investire il 5% del PIL in sicurezza entro il 2035, e Meloni si distingue come protagonista di questa svolta strategica. Una scelta coraggiosa che rafforza il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Ma cosa significa realmente questa decisione?

Un vertice che segna la storia della NATO e dell’Italia di Giorgia Meloni. Per la prima volta nei Paesi Bassi, nella città natale del segretario generale Mark Rutte, l’Alleanza Atlantica ridefinisce i suoi obiettivi di spesa militare con una decisione senza precedenti: tutti gli alleati dovranno investire il 5% del PIL in difesa e sicurezza entro il 2035. E Meloni è in prima fila. La presidente del Consiglio esce soddisfatta dal summit dell’Aia. “Si conclude un vertice importante, tanto per gli impegni assunti quanto per il contesto molto complesso nel quale si svolge”, ha dichiarato Meloni. Per la premier, il messaggio più significativo è “la compattezza dell’Alleanza e la volontà di rafforzarsi”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Difesa nato, ecco perché Meloni ha detto sì al 5%

