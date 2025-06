Difesa Napoli proposto anche un ex Serie A! Conte lo conosce ma il club è freddo

Il mercato del Napoli si infiamma con la possibile rivoluzione in difesa: tra nomi di spicco come Sam Beukema e un ex Serie A già proposto, la situazione resta incerta. Antonio Conte, che conosce bene il livello del calcio italiano, potrebbe tornare a sfidare il club partenopeo, ma al momento il Napoli ha detto no. La sfida continua: quale sarà la strategia vincente per rinforzare la linea difensiva? Restate sintonizzati, perché gli sviluppi promettono colpi di scena.

Il tecnico azzurro lo conosce bene, ma il Napoli ha detto di no: la situazione. La difesa del Napoli è uno dei temi caldi del mercato azzurro. Gli uomini di Antonio Conte avranno più competizioni da gestire nel corso della prossima stagione, ragion per cui sarà necessario rinforzare la rosa partendo proprio dal reparto difensivo. Il nome più caldo è Sam Beukema, difensore del Bologna e primo obiettivo della dirigenza partenopea fin dai primi giorni di mercato. Nel frattempo, ovviamente, sono tanti i nomi emersi che stanno orbitando intorno al Napoli nelle ultime settimane. Napoli, Skriniar mai preso in considerazione: ecco cosa era successo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Difesa Napoli, proposto anche un ex Serie A! Conte lo conosce, ma il club è freddo

Nella griglia del Napoli Beukema è in pole - Con il Bologna dialogo aperto che comprende anche il futuro di Sam Beukema, 26 anni, il primo obiettivo del Napoli per completare la difesa. Da msn.com

