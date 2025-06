Diete su TikTok quali pericoli nascondono? Parola all’esperto

Scrollando il feed di TikTok, è facile imbattersi in diete rivoluzionarie che promettono risultati sorprendenti in pochissimo tempo, come la Carnivore Dry Aged, la K-Pop Idol Diet e altre ancora. Tuttavia, dietro l’appeal di queste proposte si nascondono rischi e pericoli nascosti che possono compromettere la salute. È fondamentale conoscere i veri pericoli insiti in queste mode alimentari e affidarsi sempre a professionisti qualificati per evitare conseguenze indesiderate.

Scrollando ripetutamente il di TikTok può capitare di imbattersi in diete e proposte alimentari innovative e rivoluzionarie, che promettono risultati in poco tempo e con il minimo sforzo: dalla Carnivore Dry Aged alla Coquette Diet, fino alla Military Diet, la K?Pop Idol Diet e persino piani personalizzati come la Dieta OMAD – One Meal a Day. Tutti questi schemi dietetici possono ispirare, ma spesso portano le persone a seguire abitudini alimentari anche molto bizzarre. Ma si sa " da grandi poteri derivano grandi responsabilità "- ed è per questo che è necessario comprendere quali fragilità scientifiche e potenziali rischi per la salute si nascondono dietro questi grandi promesse dietetiche.

