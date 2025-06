Dieci ragazzi dall’Ucraina per un soggiorno di solidarietà a Carpi

Il 3 luglio, Carpi accoglierà con calore dieci giovani provenienti da Boyarka, Ucraina, in un gesto di solidarietà e speranza. Questa opportunità offrirà loro un momento di pace e serenità, lontano dai conflitti, in un ambiente sicuro e accogliente. Un’iniziativa che dimostra come la città si impegni concretamente a sostenere chi ha più bisogno, rafforzando legami di amicizia e solidarietà tra culture diverse.

Arriveranno a Carpi giovedì 3 luglio i dieci ragazzi ucraini, provenienti dalla Comunità territoriale di Boyarka, che saranno ospiti della città per un breve soggiorno di solidarietà per dare loro l’occasione di allontanarsi dalla guerra e di rilassarsi in un ambiente sicuro e accogliente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: dieci - ragazzi - soggiorno - solidarietà

Tappa romana agli Internazionali di tennis per altri dieci ragazzi dell’istituto apuano - Un gruppo di dieci ragazzi dell'Istituto Barsanti ha avuto l'opportunità di assistere agli Internazionali d'Italia di tennis grazie a un'iniziativa della Federazione italiana tennis e padel.

È online il numero 215 del Settimanale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere! In questo numero: Proseguono le accoglienze estive per i bambini ucraini a Bologna Levante, tra giochi, sorrisi e solidarietà. Si è conclusa l’esperienza del Comitato di Bu Vai su Facebook

Dieci ragazzi dall'Ucraina per un soggiorno di solidarietà; Un’estate tra mare e solidarietà per 17 giovani ucraini ospiti nelle Marche; Estate di Pace: l'Aubam Odv accoglie 35 bambini ucraini ad Alassio.