Dicevamo?

Dicevamo? Oggi la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano cattura l'essenza di un mondo in tensione, tra minacce nucleari e alleanze instabili. Un umorismo pungente e satirico che invita a riflettere sulle sfide globali, con uno sguardo ironico e senza mezzi termini. Perché, in tempi come questi, l'ironia è più che mai una luce nella nebbia della realtà. Continua a leggere e scopri cosa abbiamo da dirti.

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #usa #trump #terzaguerramondiale #teheran #iran #israele #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dicevamo?

