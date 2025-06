Di Marco Pd su sanità pescarese | Tagli al centro unico per le prenotazioni Nessun rimedio per le liste d' attesa

Il conflitto tra promesse e realtà emerge forte nel dibattito sanitario a Pescara. Marco PD denuncia come i tagli del 20% al Centro unico di prenotazioni rischino di vanificare gli sforzi annunciati dal Governo regionale, aggravando ulteriormente le lunghe attese e lasciando i cittadini senza soluzioni rapide. È il momento di chiedersi: si può davvero migliorare il sistema sanitario senza investimenti concreti e strategici?

"Il Governo regionale sulla stampa e in commissione annuncia un piano urgente per eliminare le liste d'attesa, ma nello stesso momento decidono tagli del 20% sui servizi del Centro unico di prenotazioni della Asl di Pescara, mettendo in forse il risultato sui tempi lunghissimi per servizi e.