Di Battista con ‘La polvere del mondo’ su TvLoft | si parla di Iran insieme ad Alberto Negri

Dopo la prima puntata sulla Russia, arriva su TvLoft il secondo episodio del format di Alessandro Di Battista “La polvere del mondo” dedicato all’ Iran. Un approfondimento che va al di là della cronaca di questi giorni e che, grazie alla conversazione con Alberto Negri, storico corrispondente di guerra del Sole24Ore e oggi editorialista di Il Manifesto, restituisce la complessità di un Paese che nonostante le sanzioni internazionali e i colpi di stato, non ha mai rinunciato alla propria indipendenza. Grazie a una serie di reportage realizzati per Il Fatto Quotidiano nel 2020, Alessandro Di Battista propone una narrazione lontana dagli stereotipi occidentali, raccontando un territorio cruciale per ogni progetto di integrazione euroasiatica — e proprio per questo osteggiato dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it