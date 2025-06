Di arte e di tornanza | innesti culturali nei borghi il Forum tra Sessa Cilento e Pioppi

Dal 27 al 29 giugno, Sessa Cilento e Pioppi si trasformano in protagonisti di un evento imperdibile: il Forum Di Arte e di Tornanza. Organizzato da ItaliaFestival, questo appuntamento esplora come i innesti culturali nei borghi possano diventare motore di sviluppo e rinascita. Un’incredibile occasione per scoprire le potenzialità della tornanza e il suo ruolo nel valorizzare il patrimonio locale. Non lasciarti sfuggire questa sfida tra passato e futuro!

Dal 27 al 29 giugno è in programma a Sessa Cilento e a Pioppi, il Forum Di Arte e di Tornanza: innesti culturali nei borghi – organizzato da ItaliaFestival – che, attraverso una serie di interventi e discussioni, intende approfondire il ruolo della cultura nel favorire lo sviluppo socio-economico di un territorio e indagare le potenzialità della tornanza, ovvero il fenomeno di ritorno alla terra d'origine. Il forum è organizzato da ItaliaFestival, l'associazione di categoria che riunisce alcuni.

