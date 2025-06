Devil May Cry il creatore della serie è inarrestabile come un' Ammazzadraghi | adesso punta a Berserk

Il creatore di Devil May Cry, Adi Shankar, non si ferma e ora punta a portare sullo schermo uno dei manga più amati e complessi, Berserk. Dopo il successo su Netflix, la sua passione per le sfide narrative si fa ancora più evidente: l'ipotesi di un adattamento potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo questa epica saga dark. Resta da vedere se questa ambizione si trasformerà in realtà o rimarrà solo una provocazione.

BERSERK: FINALMENTE IL RITORNO E LA PROSECUZIONE DEL MANGA SONO UFFICIALI L'attesa per i fan di Berserk sta per essere ripagata: è stato annunciato che un nuovo capitolo dell'acclamata opera di Kentaro Miura sarà pubblicato nel numero 13/

