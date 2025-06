Devasta un condominio a Ponte San Giovanni | chiesto il giudizio immediato per un 38enne

Sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno fermato il 38enne e avviato le procedure per il giudizio immediato. Un gesto di inaudita violenza che ha sconvolto la tranquilla comunità di Ponte San Giovanni, lasciando dietro di sé danni ingenti e tanta paura. La vicenda si prepara ora a un importante passaggio giudiziario, per far luce sulle motivazioni di un comportamento così devastante e garantire giustizia.

Era entrato in un condominio di Ponte San Giovanni e aveva aperto le bocchette dell'acqua del sistema antincendio, allagando più piani dell'edificio. Poi aveva distrutto delle vetrate e preso a calci alcune porte, devastando un appartamento nel quale era entrato. Alla fine erano intervenuti i.

Devasta un condominio a Ponte San Giovanni: chiesto il giudizio immediato per un 38enne.

