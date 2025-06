deposito per le scorie nucleari il ministro prevede la messa in esercizio per il 2039 ma ancora non si sa dove dovrebbe sorgere

La gestione delle scorie nucleari italiane rimane un vero e proprio enigma, tra date di attesa e decisioni ancora nel limbo. Il ministro Pichetto Fratin prevede l’attivazione del Deposito nazionale entro il 2039, ma senza una località definita, questa promessa sembra più una speranza che una realtà concreta. La questione è urgente: senza un sito stabile, come può l’Italia affrontare il futuro energetico in sicurezza?

La gestione delle scorie nucleari italiane continua ad assomigliare a un romanzo senza fine. Secondo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Deposito nazionale entrerĂ in funzione “orientativamente” nel 2039. Una data che suona piĂą come una speranza che come una certezza, considerando che – a oggi – non è stato nemmeno deciso dove sorgerĂ l’impianto destinato a custodire in sicurezza i rifiuti radioattivi del nostro Paese. Durante un’audizione alla Camera, il ministro ha detto che “o rientativamente si ritiene che si possa prevedere per il 2029 il rilascio del provvedimento di Autorizzazione unica e per il 2039 la messa in esercizio del Deposito nazionale” per le scorie nucleari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it