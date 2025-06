Deposito nucleare anche i territori amministrati dalla destra abbandonano il governo Pichetto | Senza candidature spontanee saremo noi a decidere

Il dibattito sul deposito nucleare infiamma l’Italia, con territori di destra che, abbandonando il governo Pichetto, si preparano a decidere autonomamente il proprio futuro energetico. In meno di un anno, le proposte di realizzare più depositi e centrali hanno diviso opinioni e comunità, lasciando emergere un bisogno di autonomia decisionale. È evidente che senza candidature spontanee, saremo noi a decidere, perché il nostro futuro energetico non può essere imposto dall’alto.

È passato meno di un anno da quando il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, proponeva di realizzare non uno, ma tre depositi per le scorie nucleari (uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud) e tre anni, invece, da quando il leader della Lega e ministro Matteo Salvini, al convegno dei Giovani Imprenditori, a Rapallo, per la prima centrale nucleare propose: “Fatela nella mia Milano, nel mio quartiere, a Baggio ”. La verità, però, è che anche i Comuni italiani governati dalla destra hanno voltato le spalle a Pichetto Fratin. Tanto che lo stesso ministro, in un’audizione davanti alle Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente della Camera, ha dovuto ricordare che dopo la pubblicazione, nel 2023, dell’elenco delle 51 aree idonee presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (Cnai) ad ospitare il Deposito Nazionale “ non è stata presentata alcuna autocandidatura da parte degli enti territoriali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Deposito nucleare, anche i territori amministrati dalla destra abbandonano il governo. Pichetto: “Senza candidature spontanee saremo noi a decidere”

In questa notizia si parla di: nucleare - pichetto - deposito - territori

Nucleare, Meloni e Pichetto Fratin centralizzano le decisioni. Risultato: ritardi e scelte sbagliate - L’approccio centralizzato di Meloni e Pichetto Fratin alle decisioni nucleari ha portato ritardi e scelte sbagliate, evidenziando il disprezzo del governo verso le istituzioni.

Translate postDeposito scorie nucleari, il ministro Pichetto Fratin: «O si fanno avanti i territori o decide il governo» Vai su X

Pichetto Fratin: «Non si può far finta che il problema non esista, se nessun territorio si fa avanti deciderà il Consiglio dei ministri» Vai su Facebook

Nucleare, dal 2039 al via deposito nazionale scorie. Pichetto: Placare timori territori -; Deposito nucleare, anche i territori amministrati dalla destra abbandonano il governo; Deposito scorie nucleari, Pichetto Fratin: «O si fanno avanti i territori o decide il governo».

Deposito scorie nucleari, Pichetto Fratin: «O si fanno avanti i territori o decide il governo» - Il ministro: «Non si può far finta che il problema non esista, se non c’è intesa su un sito si fa avanti deciderà il Consiglio dei ministri» ... Si legge su msn.com

Pichetto: Nessun volontario? Dove mettere (ma dal 2039) il deposito dei rifiuti radioattivi lo decido io - Il ministro Pichetto Fratin insiste sul deposito nazionale, senza il quale non si può tornare al ... Lo riporta huffingtonpost.it