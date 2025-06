Denunce e due patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza

Nella scorsa settimana, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Orvieto hanno fermato due guidatori in stato di ebbrezza, ritirando immediatamente le patenti e sequestrando i veicoli. Un intervento fondamentale per garantire la sicurezza delle strade e tutelare tutti gli utenti. La responsabilità di ciascuno si traduce in un impegno concreto contro comportamenti irresponsabili: perché la sicurezza non è mai troppa.

Nella scorsa settimana i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Orvieto hanno deferito in stato di libertà due persone per guida in stato di ebbrezza. Contestualmente si è proceduto al ritiro delle patenti di guida e al sequestro dei veicoli di proprietà di entrambi ai fini della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: guida - stato - patenti - ebbrezza

Controlli lungo le strade, due denunce per guida in stato di ebbrezza - Nello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno intensificato i controlli lungo le strade per garantire la sicurezza stradale.

Controlli rafforzati: 10 denunce, 5 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza Vai su Facebook

Translate postMulte e patenti ritirate, i numeri dei controlli del venerdì sera Specifico servizio di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione per assunzione di droghe La Polizia di Stato nella serata di ieri, venerdì 30 maggio 2025, nel… Vai su X

Guida in stato di ebbrezza, ritirate tre patenti; Furgone sui gradini e donna con tasso record: due denunce per guida in stato di ebbrezza; Viadana, ritirate tre patenti per guida in stato di ebbrezza.

Si mette alla guida ubriaca e provoca incidente: denunciata - Risultata positiva a un primo test, si è poi rifiutata di effettuare quello con etilometro. Segnala umbria24.it

Guida in stato di ebbrezza, ritirate tre patenti - MANTOVA Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova ha disposto l’intensificazione dei controlli durante i week end estivi, in considerazione del ... Scrive vocedimantova.it