Dentro Teheran, la città sospesa tra speranza e dolore, si respira un silenzio carico di emozioni. Maral, con il suo cellulare in mano, ci guida tra le strade di Tajrish, raccontando la dura realtà dopo gli attacchi di Israele. Bandiera nera e palazzi distrutti sono testimonianze di un dolore condiviso. La capitale sta ancora cercando di rialzarsi, ma il suo spirito indomito non si piega. La resilienza di Teheran si fa strada tra le macerie, pronta a rinascere.

"Mi chiamo Maral e vivo a Teheran. Come potete vedere la città non è ancora tornata alla normalità". Con un cellulare in mano questa giovane donna mostra la capitale del suo Paese dopo gli attacchi di Israele. Guidando nel quartiere centrale di Tajrish, descrive quello che vede. "Ci sono bandiere nere dappertutto in omaggio ai martiri, mentre alla mia sinistra c'è uno dei palazzi distrutti una settimana fa, che si suppone ospitasse autorità di alto livello. Alla mia destra, invece, c'è un altro edificio pubblico che è stato colpito".

Israele attacca l’Iran, nuove esplosioni nella città di Tabriz. Colpiti siti nucleari e militari: «Uccisi in un bunker molti responsabili dell'aviazione». L'ira di Teheran: «È una dichiarazione di guerra» - Tensione alle stelle tra Israele e Iran: nuovi attacchi nucleari e militari scuotono Tabriz, mentre la comunità internazionale osserva con apprensione.

MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano: "100 bombe in due ore su Teheran. La città coperta da fumo, il più grande attacco finora lanciato nella capitale iraniana in pieno giorno". Un'università colpita dai raid d'Israele LA DIRETTA #ANSA

Dentro Teheran, la città sospesa; Iran, la premio Nobel per la pace Mohammadi rilasciata per motivi medici. Pena sospesa per 3 settimane: «Ma verranno recuperate; Gaza Nord è sotto assedio: le bombe fermano le vaccinazioni anti-polio.