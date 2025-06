Demenza | ecco perché può colpire anche le persone di mezza età

La demenza non è più un problema che riguarda solo gli anziani. Recenti studi dell'Università della California rivelano come i fattori genetici possano predisporre anche le persone di mezza età, tra i 40 e i 65 anni, a questa malattia. Comprendere questi elementi è fondamentale per intervenire tempestivamente e migliorare la qualità di vita di chi potrebbe essere colpito. Scopriamo insieme cosa ci dicono le ultime scoperte sulla prevenzione e l'anticipazione.

Una ricerca dell'Università della California ha analizzato i fattori genetici che possono causare l'insorgere di questa malattia tra i 40 e i 65 anni.

