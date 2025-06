Dem scatenati contro il nuovo capo della sicurezza ma dimenticano chi c’era con Biden

In un mondo in rapido cambiamento, le sorprese sono all’ordine del giorno: un giovane ex giardiniere di soli 22 anni si ritrova a guidare uno dei centri nevralgici della sicurezza interna negli Stati Uniti. La sua storia dimostra come, in America, le opportunità possano trasformare vite e sfide in trionfi inattesi. Ma cosa ci riserva il futuro per questo sorprendente protagonista?

Negli Stati Uniti d’America, terra delle opportunità e delle folgoranti carriere, succede anche questo: un giovane ex giardiniere di appena 22 anni finisce a guidare un centro nevralgico della sicurezza interna. Succede con Thomas Fugate, fresco di laurea in scienze politiche e già special assistant presso il Center for prevention programs and partnerships (Cp3), l’unità del dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs) preposta alla prevenzione del terrorismo sul territorio americano. Il caso: Thomas Fugate. A raccontare la vicenda è ProPublica, che nei primi giorni di giugno ha sollevato il caso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dem scatenati contro il nuovo capo della sicurezza, ma dimenticano chi c’era con Biden

Zelensky rimuove il capo della sua sicurezza - Europa - Ansa.it - Volodymyr Zelensky ha licenziato, con un decreto, il capo della Sicurezza dello Stato (Udo), Serghei Rud, incaricato anche della protezione personale del presidente. Si legge su ansa.it

