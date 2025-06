Delitto Senago | confermato ergastolo per Impagnatiello esclusa premeditazione

Il dramma di Senago si chiude con una sentenza che conferma l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, colpevole del femminicidio di Giulia Tramontano. La Corte d’assise d’appello di Milano ha sottolineato la crudeltà del gesto, escludendo la premeditazione. Un verdetto che chiude un doloroso capitolo, ma apre anche riflessioni profonde sulla violenza di genere e sulla tutela delle donne. La tragedia di Giulia ci invita a non abbassare mai la guardia.

Milano, 25 giu. (LaPresse) – La Corte d’assise d’appello di Milano ha confermato la condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di Giulia Tramontano, la compagna 29enne uccisa incinta al settimo mese con 37 coltellate la sera del 27 maggio 2023. I giudici hanno escluso la sussistenza dell’aggravante della premeditazione, come chiedeva l’avvocata Giulia Geradini, e hanno confermato quella della crudeltà . La 29enne, originaria di Sant’Antimo in Campania, è stata colpita con 37 coltellate nella loro abitazione di via Novella 14 a Senago. Il cadavere è stato incendiato due volte nella vasca da bagno e nel box con alcol e benzina, spostato per quasi 4 giorni e nascosto fino al ritrovamento in un’intercapedine avvolto in dei teli di plastica la notte del fermo di indiziato di delitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Senago: confermato ergastolo per Impagnatiello, esclusa premeditazione

